「五堅情」6日在台北小巨蛋開唱，吸引大批歌迷到場支持。（羅永銘攝）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）與婁峻碩組成的人氣團體「五堅情」在6、7日首度登上台北小巨蛋舉辦「Moon Landing月面著陸台北小巨蛋演唱會」。他們在首場中場時飆唱〈妙妙妙〉，「國民姊夫」具俊曄突然衝上台擔任嘉賓對唱，引起尖叫。

具俊曄第一次站上台北小巨蛋舞台，也是婚後來台第一次跳酷龍的舞，六人更同台合唱韓文原曲〈脫離城市〉，氣氛嗨翻，隨後具俊曄又帶來另一首「酷龍」經典代表作之一〈Bing Bing Bing〉，更和五堅情同台熱舞，大跳一段霹靂舞驚艷全場。

「五堅情」演唱會神秘嘉賓是「國民姊夫」具俊曄。(圖/ 許雅淳攝)

「五堅情」演唱會神秘嘉賓是「國民姊夫」具俊曄。(圖/ 許雅淳攝)

具俊曄也透露，當初他覺得跳舞部分是很重要的精華，堅決不能刪掉，五堅情全員也為此苦練舞蹈，最終呈現空前絕後的精彩舞台。

他們這次的合作機會全因「酷龍」當時來台發展為滾石唱片歌手，因此他今年來台灣想說有機會能跟五堅情一起玩音樂跳舞。

五堅情很開心能跟具俊曄同台合作，具俊曄昨一上台開心用中文自我介紹，「大家好，我是光頭」，並熱情教學韓文，小賴幽默問說，「歐巴（具俊曄）現在很幸福美滿，剛好我們團體中有2位也想結婚，想要歐巴給些建議」，具俊曄以與大S閃婚的經驗分享，肉麻示愛：「要在心最炙熱、最愛她的時候結婚。但是就算現在不結，也可以像歐巴一樣，遇到命運的緣分。」羨煞眾人。

小賴還在台上向具俊曄告白，「這次減肥目的是為了歐巴，我練出一身S的曲線」，並熱情脫外套、大秀翹臀，具俊曄被小賴逗得笑開完，更開玩笑拍打小賴的屁股，互動逗趣，具俊曄最後用中文說：「我很高興認識大家，我很高興認識五堅情。」