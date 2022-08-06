彰化縣和美鎮鐵山里明晚（7）將舉行送肉粽儀式，時間約在晚間10點至11點，呼籲民眾迴避不要觀看，里辦公室今公告路線圖，由於正值農曆7月鬼門開，民眾對於送煞儀式更為心驚；當地里長也證實因有當地人輕生，家屬明早會舉辦出殯，晚上會沿街壓煞至海邊。

據ETtoday報導，彰化縣和美鎮近日1名中老年人久病厭世輕生，家屬明（7）早舉辦火化出殯，晚上亥時舉行「送肉粽」送煞儀式，當地鐵山里辦公室公告出路線圖，送煞隊伍將行經秀東路、嘉鐵路、轉彰美路、道周路、和線路、到線西工業處區，由法師沿路壓煞至海邊，時間約從晚上10點至11點。

彰化縣和美鎮鐵山里明晚將舉行送肉粽儀式，時間約在晚間10點至11點，呼籲民眾最好迴避不要觀看，里辦公室公告路線圖。（翻攝自臉書彰化縣媒體記者協會）

而民俗大師廖大乙表示，現在正值農曆七月，無祀的孤魂好兄弟已經全部放風到人間，當晚廟門會關閉，送煞儀式時民眾最好迴避不要觀看，民眾可以帶兩頭尖尖的橄欖子，做為平日保身用。據了解，送肉粽為傳統科儀，為台灣中南部特有儀式，倘若地方上出現自縊亡者，憂心亡靈怨氣重恐會尋找替死鬼，因此演變出此科儀辦法事化煞，旨在撫慰民心

尤其彰化地區的孩子自小就被教導，遇到送肉粽不可出門，不論是學校晚自習，還是補習班上課，當天有送煞，學校都要提早放學生回家；當地人以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

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