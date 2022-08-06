JKF女郎如性感化身。（JKF提供）

JKF第3屆百大女郎的冠軍啾啾、亞軍安希、後起之秀「電眼女神」苡琍、「性感小野馬」玟妡以及「火辣妖姬」夏暮光等5美齊聚一堂登JKF8月封面，一起解放胴體慶祝JKF17周年。

JKF女郎如性感化身，眾女郎自評色色指數，「性感小野馬」玟妡說：「自己應該算是好色的女生，也愛幻想會透過身體接觸引發無限遐想。」苡琍自稱是老司機，對這領域非常上手；啾啾說超愛開粉絲黃腔或突如其來的笑話，他們都會傻眼，卻也拉近彼此距離。

而「第4屆百大女郎」票選活動即將開跑，上屆冠軍啾啾説：「加入JKF讓自己擁有高人氣名利雙收，覺得自己天生就是拍照的料很快就上手，以前會覺得要很裸露性感才是JKF，結果我這個純天然竟然也可以讓大家喜歡，如此證明只要有特色都能闖出一片天。」

加入JKF確實是顏值和流量的保證，隨著社群平台演算法以及各種限制禁令，也讓啾啾成為受災戶，「我總共失去3個IG帳號，加起來破百萬粉絲還有藍勾勾，當然會很不爽啊！畢竟上面都是回憶跟心血，但有實力的人，是不會被這種鳥事擊倒的，所以我很快就釋懷並且更努力經營平台。」