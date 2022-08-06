2022年「愛動，I Do」適應體育微電影暨攝影競賽於8月6日舉行頒獎典禮，今年共吸引24組微電影、36組攝影作品投稿報名，微電影分為「普特融合組」、「愛動行動組」以及「快閃倡議組」，參賽作品充分掌握本屆主題，呈現校園中的適應體育，伸張身心障礙學生的運動平權，讓大家看到莘莘學子在汗水下的融合與多元，希望藉此鼓勵更多人跨越標籤與區別，盡情在體育場上互動交流。

其中「普特融合組」由以樂樂棒為主題的《我們都很棒》拿下特優獎，擔任微電影主角的李浚毅表示，在參與微電影拍攝後，發現自己原來跟班上其他同學能配合得如此融洽，是自己最意外的事，他曾在比賽中敲出全壘打，讓他心裡想：「哇！我這麼厲害，可以去當棒球選手了吧。」

普特融合組的微電影作品，希望呈現普通生和特殊生共融運動的過程與成長，優勝作品《我們都很棒》由桃園市大業國小李浚毅、楊琇伃、王承濬、康羽捷、林宸恩共同拍攝，講述特殊生也能透過參與樂樂棒球，學習何謂團隊運動，甚至帶動隊友們一起成長的最佳典範，全片都為國小學生製作，更是令評審團隊為之驚豔。

大業國小老師石文雀表示，現在有特殊需求的小朋友越來越多，希望透過六年級原本就會進行的樂樂棒競賽，讓這些平常無法參與體育活動的小朋友盡情參與，她認為，相較於能力上的要求，樂樂棒更強調團體的共同參與，可以讓特殊生與同學們合作，完成一場場精彩比賽，也希望透過這支影片，讓大家看到主角李浚毅平時遇到的困難、挫折，並且經歷被理解的過程。

愛動行動組以特教班或特教學校的體育活動為主，拿下特優的作品《不怕失敗 只怕放棄》是來自高雄市美濃國小黃宇萱、江旻樺兩位老師攜手合作，透過鏡頭紀錄為了達成特殊生想與同學共同騎單車參加戶外教學的目標，師生積極展開訓練、勇於嘗試的過程。江旻樺表示，特教生在學校教室裡、學科上面很少有機會展現自己長處，希望幫助他們尋找舞台，因此參與這次競賽，也藉此幫助特教生增長自信。

快閃倡議組藉由30秒短片，以運動平權為核心概念，為宣傳適應體育投出最簡潔有力的快速直球。這組由國立臺南特教學校陳璽翔老師所拍攝的《籃特適應》摘下特優，強調透過課程和教具設計，可以讓不同特殊需求的學生都享受好玩的籃球課。

攝影競賽從36件參賽作品中挑選出精彩照片，捕捉特殊生在適應體育環境下，擁有一片天空的瞬間。除了將特殊生對運動的投入與熱愛定格在鏡頭中，也有展現出學生間合作互助的作品，讓畫面更增添同儕支持的能量。

不限資格組特優作品《游刃有餘》以游泳選手育夙為主角，拍攝者胡馨中提到，過去參加過許多屆比賽，總是想要呈現「我是身障者我必須茁壯，我要呈現優異，讓大家看到我不差。」不過這次拍攝育夙，讓她覺得很自在，她說：「他游泳是為了自己而活，他只是在呈現平凡的生活，我們都只是在過屬於自己的平凡生活，自在的做著屬於我們的事。」

教育部體育署在2017年修訂《體育運動政策白皮書》，將「提升各級學校適應體育專業知能之體育教師」列為核心指標，目的之一為提升身心障礙學生的運動平權，也是本次競賽活動的核心主題，透過頒獎典禮的舉辦，展示當今體育課的多元融合，並同時表揚得獎者。

為了讓更多民眾看到本屆競賽優秀得獎作品，19日晚間7點在台中中央書局、22日晚間7點20分在台北誠品電影院將會舉辦適應體育巡迴影展，播放微電影類佳作，也預計於23日至28日於台北COFFEE TO咖啡廳（國家攝影文化中心門市）舉辦小型攝影展，展出得獎照片，讓適應體育的暖心故事能進入更多人的眼簾當中。