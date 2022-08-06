樂天啦啦隊出身的女星巫苡萱，集天使臉蛋和魔鬼曲線於一身，IG擁有超過79萬粉絲追蹤，是不少人心目中的性感女神，近日她發行第二本寫真《苡見鍾情》，並於6日舉辦簽書會和現場粉絲互動，她表示這是最後一本寫真，因此「該拍的、不該拍的」都被收錄在冊，露出翹臀和E級酥胸，火辣味十足。

巫苡萱身高只有155公分，卻有E級超兇猛身材，搭配甜美笑容和迷人電眼，收穫大批粉絲喜愛。巫苡萱昨(5日)在IG、FB預告《苡見鍾情》簽書會，寫下：「終於要在明天8/6跟大家見面了，我的最後一本寫真書，希望你們都可以到現場陪我一起劃下完美的句點」，還放了只穿內衣的大尺度照片，電暈眾人。

巫苡萱的第二本、也是最後一本寫真盡顯E級好身材。(圖/巫苡萱 IG)

照片一曝光後，粉絲們猛誇她：「太誘人了，好好看」、「身材體態真是好」、「哇 天啊，差點流鼻血！」、「妳超漂亮的身材超苗條超可愛」、「可惡卻無法翹班，雖然是最後一本但愛苡萱的心不變」、「好美，身材真棒，流口水了，好誘人，受不了」。

根據《自由時報》報導，巫苡萱在拍攝當下很起勁，也覺得自己真的很美。一拿到照片，連她自己都嚇得直呼：「尺度這麼大！」巫苡萱思考過後依然選擇公開辣照，盡顯凹凸有致的身材，也算是給寫真生涯的里程碑，對此，她解釋並非不再露身材，之後社群也會放露E級長輩的照片，喜歡她的人歡迎追蹤。