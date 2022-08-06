打造臺北市成為「亞洲最適創新創業城市」，向來是台北市政府的重大政策之一。臺北市產業發展局於8月6日至8月8日舉辦「2022台北新創基地節」。分別是8月6日至8月7日的「新創嘉年華expoFest」及8月8日的「新創基地日」，不僅讓參觀者有機會深度了解園區資源及新創基地之特色，也透過活動讓眾人感受臺北市創新創業的脈動與趨勢。
「新創嘉年華expoFest」活動在帶動圓山新創產業聚落成形的台北數位產業園區(digiBlock)舉辦，匯聚園區各方資源能量，展現新創價值、基地形象及新創成果，更集結ＡＲ互動、各領域的新創講座及人氣店家市集等，讓對數位產業、新創產業有興趣的民眾得以和相關產品互動，一同共創生活新體驗。
臺北數位產業園區內A、B、C棟內規劃不同類型的講座課程、手作體驗以及戶外市集，讓民眾可以體驗創新產業的能量。限定假日場的新創市集中，更邀集到花博爭豔館-MAJI市集的人氣店家進駐擺攤，戶外舞台還邀請不同單位的各項表演，以輕快的音樂讓民眾度過美好的午後。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。