不久前香港男團MIRROR演唱會舞台出意外，2名舞者遭大螢幕墜落砸傷，危險狀況引起國際間網友熱烈討論；豈料，日本傑尼斯男團King & Prince今（6）日在北海道札幌市的演唱會，驚傳場內失火表演中斷，6000名觀眾被緊急疏散，更傳出有多人被濃煙嗆傷送醫。

綜合日媒報導，由知名傑尼斯事務所推出的男團King & Prince今日在北海道札幌市體育中心舉辦演唱會，傳出發生火災；據場內粉絲表示，King & Prince表演到一半中央舞台頂部竄出火光，團員們當下即刻被帶離現場，沒多久工作人員宣布演出取消。

由知名傑尼斯事務所推出的男團King & Prince今日在北海道札幌市體育中心舉辦演唱會，傳出發生火災。(圖/ 摘自HBC News)

而現場6000名觀眾在演出確定取消後，才被緊急疏散，據悉，有部分觀眾遭濃煙嗆傷，身體產生不適症狀被送醫。

在消防員撲滅火勢後，發現場內失火是從天花板設備漏油，和照明燈有接觸反應，造成起火冒煙；目前僅有部分觀眾嗆傷送醫，尚未傳出任何不幸消息。