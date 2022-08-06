國民黨桃園市長參選人張善政接受平秀琳專訪，談及近期台海關係緊張、許多政府機關網站被駭入，資安出問題，曾在行政院擔任4年資安長的張善政，呼籲政府利用別人對我們的攻擊，檢視並提升國家的防禦措施。

美國眾議院議長裴洛西日前到訪台灣，激起大陸強烈反彈，頻頻對台展開實彈軍演，打破亞太地區局勢的平衡。對此張善政表示，美國境內新聞與輿論的確不贊成裴洛西來台，但裴洛西身為民意代表有自己做事的判斷，以美國的政治角度來看，裴洛西到訪台灣的確是放了1個擾動，後續的連帶效應還有待觀察。

張善政說，兩岸關係緊張，對岸動作頻頻造成國際及民眾的反感，真的要三思而行，這絕對不是和平的作法，只會把台灣人心越推越遠，現在大家都有捍衛國家的決心，必須檢討並改善預警措施，國防部、蔡政府需考量資訊應要公開到什麼地步，要讓老百姓有知的權利，也要確保老百姓的安全，這部分的拿捏需要智慧，要去思考下次萬安演習是否要因應這個狀況去推演。

張善政表示，自己曾擔任行政院資安長4年，很清楚對岸網軍對各種系統是無時不刻的毛手毛腳，以這次騷擾總統府網站來說，你來打我總統府網站的本尊，讓民眾看不到總統府資訊，這時就要馬上啟動總統府網站的分身，這是非常基本的備援機制，呼籲政府要利用每次別人對我們的攻擊，檢視自身防禦機制有無完善，如有缺失就要趕快補強。

此外，談到裴洛西到訪台灣的問題前，張善政說了1個笑話，他說，民進黨桃園市長參選人林智堅曾說裴洛西專機會降落在桃園機場，這鬧了個笑話，有人說哎呀是國安局長陳明通忘了跟林智堅講說會降落在松山機場，因為陳明通忙著幫林智堅寫論文沒抄襲的聲明。