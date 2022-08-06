首局就挨2分炮陷入落後的中華隊，靠著陳恩陽春炮追分、莊博淵逆轉2分打點安打，以3比2擊敗韓國隊，明天將與多明尼加爭奪季軍，對於本屆U12世界盃最後一役，開轟的陳恩跟「關門」的簡紹翔都霸氣地說要提前「扣倒」對手。

隊長陳恩在3局下從韓國先發投手安勝優手中敲出陽春炮，助隊追成1分差，5局下中華隊攻勢再起，滿壘時莊博淵敲出帶有2分打點安打，一棒逆轉戰局。6局上簡紹翔「關門」成功，沒給韓國任何反攻機會，中華隊最終就以1分險勝。

陳恩表示，由於安勝優速球球質重，因此鎖定他的變化球做攻擊，「打出去很開心、很興奮，個子小小的就打出去了！」他透露，原本自己希望能在首戰就開轟，沒想到到了複賽最終戰才「炸裂」，「真的等很久，下來後隊友還叫我再cue一支。」

相較於陳恩鎖定變化球做攻擊，成為致勝英雄的莊博淵則是鎖定速球，「因為他的直球有球速，棒子又彈，可以藉助反作用力，加上最近自己變化球掌握的比較不好。」

今天的「台韓大戰」台南亞太棒球場吸引超過3千名球迷進場為中華小將加油，莊博淵上場打擊前全場球迷都在吶喊他的名字，也讓他感到有些緊張，但後來他想起爸爸曾說「把比賽當作一般友誼賽」，慢慢享受壓力，「贏韓國真的特別爽，這麼多人進場看我們比賽又是勝負關鍵。」

擊敗韓國後，中華隊在複賽取得3勝2負排名第3，多明尼加2勝3負排第4，兩軍在明天下午兩點將再度碰頭，總教練賴朝榮說：「會在鼓勵小朋友，最後一場比賽了投手戰力沒有後顧之憂，應該是由吳聖智先發。」

被問到明天又要碰上複賽曾以16比1大勝的多明尼加對，成功「關門」的簡紹翔、陳恩一開始都說要3局「扣倒」對手，經過提醒才知道最快也要4局，他們笑著說：「那就4局扣倒他們吧！」

U12中華隊隊長陳恩。（中華棒協提供）