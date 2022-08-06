中友百貨每年暑假推出的「夏日小農市集」，叫好又叫座，今年集結中部在地小農，並結合彰化縣政府、彰投雲農萊陣線、好樣市集，嚴選自然、新鮮、療癒、手工、質感等多樣商品，在暑假的周末熱情開市，更搭配主題音樂活動，許多消費者趁著週末午後來到小農市集挑選新鮮美味食材與食品。

中友百貨小農市集於7月下旬起至8月14日每周六、日下午1點至6點，於C棟1F廣場舉辦，以不同主題週推出各地優質小農攤位。8月6日、8月7日及8月13日、8月14日，特別推出彰化主題週，首次與彰化縣政府合作，集結16家特色農特產，推出鮮果、蜂蜜、果醬、果乾、蕈菇、稻米、多肉植物等豐富農特產。

彰化縣長王惠美今日特地率領團隊至中友小農市集現場親自推銷，將彰化的優質農特產品介紹給台中市的消費者。

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，轄區生產的農產品占國內極高的生產比例，尤其葡萄產量占了全國的近50％、花卉也有40％，第一次與中友百貨合作，嚴選16家特色廠商到中友小農市集展售，讓台中的消費者能更近距離認識彰化的優質農特產品。

主辦單位也特別安排在中友臉書粉絲專頁直播開箱，王惠美化身直播主，介紹現場販售的農特產品，吸引許多粉絲上線互動，立即上中友購物網下單訂購。

本次展出的農特產品，包含人稱「水稻界的博士」－「樁盛米舖」的稻米、麵包製品；「水之鄉農場」的頂級巨峰葡萄、蘋果絲瓜；「古稻樂埕」的酒糟雞系列產品，以及冬菇、洋菇、益生菌蛋；「草昇農場」的友善芭樂、百香果；「川桑果園」的桑葚製品；「甜蜜蜜蜂園」的國產蜂蜜；「三四一果物」的各式果醬、果乾；「葡丁丁果園」的葡萄醋、豐水梨等，品項相當豐富。

現場還有時下流行的療癒系植栽、多肉植物，走一趟中友小農市集如同到了產地尋寶，在後疫情時代非常適合採購新鮮食材在家裡烹調享用。

中友夏日小農市集不僅商品豐富，同時針對中友會員推出優惠好禮，活動期間持中友APP於小農市集不限金額消費，即可獲得可果美野菜一日100％蔬果汁1瓶，當日持中友APP於小農市集消費累積滿599元，即可獲得小農鮮禮1份，要讓消費者買得安心又開心！