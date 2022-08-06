林佳龍出席新北市雲林同鄉會慈善感恩餐會。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（6日）晚出席新北市雲林同鄉會慈善公益感恩餐會，與已先離開的新北市長侯友宜並未照面，媒體詢問是否刻意和侯市長錯開時間？林佳龍說，當然很期待能和他同場，湊巧這幾場都前後錯過，以後一定會有同場的機會。

侯友宜稍早在致詞時大談在新北市的政績，對此林佳龍表示，現任者當然會盡量利用機會講政績，新北市很大，需要做的事很多，侯市長所做的，我會在他的基礎上做出突破，怎樣在基礎建設、社會福利上，能和台北市成為真正的雙箭頭，而不是變成台北的衛星城市。

林佳龍指出，新北市非常多的建設還需要再提升，特別在交通方面，最近有些議題和侯市長有些交鋒，過去在交通部長任內，協助了包括林口交流道、捷運汐東線、淡北道路加上關渡新橋，這些都是新北市現在最需要的，除了五股垃圾山和塭仔圳等這些基本的都市建設需要做以外，現在是要大翻新的時代，做結構轉型，以過去交通部長和台中市長的經驗，可以用在新北。