國民黨桃園市長參選人張善政接受平秀琳專訪，拿出美國康乃爾大學土木與環境工程學博士學位的論文，他表示，用心寫的論文會一輩子珍藏，寫論文是要對學術、產業有所貢獻，不是為了要選舉才拿出來宣傳、好看，更直呼巴不得當林智堅的指導教授，跟他說論文該怎麼做才好。

張善政表示，這本論文是1981年攻讀美國康乃爾大學土木與環境工程學博士學位時撰寫的，紙張已經泛黃但他仍非常珍藏，無論碩士、博士論文都需要有創見，當年他做了1件土木圈少見的事，就是將土木與電腦繪圖做跨域結合，對現在年輕人來說可能很難以想像，會覺得電腦本來就可以繪圖，但在1981年這是非常罕見的事情，而寫論文對他來說是要對學術、產業有貢獻，不是選舉拿出來宣傳、好看。

「我巴不得當他的指導教授，跟他說論文該怎麼做才好！」張善政強調，政治人物學問比誠信重要，沒有碩士一樣可以選桃園市長，選民不是在意你有沒有碩士學位，選民在意的是為什麼要撒謊，少1個碩士沒那麼嚴重，誠信出問題才嚴重，林智堅選了陳明通當指導教授，陳明通近幾年帶了200多個學生，根本是工廠生產學生，失格。

張善政指出，陳明通無論作為台大教授或國安局長都有失分寸，論文門爭吵1個多月，民進黨還是想要把謊話說100遍就要讓它成真，遲遲不願去台大面對審定會，陳明通甚至在台海緊張時寫了這麼多篇文章澄清論文門，完全與國安無關，只擔心民進黨未來前途，實在越看越擔心。

不過張善政則對台大有信心，他說，相信台大可以公正舉行學術倫理審定會，畢竟現在的社會氛圍不容許台大作出有違學術良心的決定。