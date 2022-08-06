中信兄弟宋晟睿。（中信兄弟提供）

下半季一勝難求、陷入8連敗的統一獅，今天回到台南主場迎戰中信兄弟，靠著陳傑憲開轟，個人單場5支4、4打點3得分，前2局又跑出2次盜壘成功，達成生涯百盜里程碑，率隊以13比6勝出，也賞近期受到疫情影響的「黃衫軍」3連敗。

獅隊下半季打擊狀況低迷，前7場團隊僅拿7分，加上上半季最終戰，球隊陷入8連敗窘境。今天獅隊打線做出調整，陳傑憲擔任開路先鋒，之前腳傷的蘇智傑也歸隊打第5棒指定打擊，面對兄弟先發投手廖乙忠，首局就靠林子豪安打先馳得點。

2局下獅隊攻勢再起，靠著5支安打、2保送，單局攻下5分大局，雖然3局讓兄弟追回3分，獅隊在7局再創造7分大局，最終就以7分差勝出，下半季首勝開張。

古林睿煬先發5局投出7次三振、沒有任何保送，被敲6支安打失3分（1責失），拿下本季第7勝（另有3敗）。而近期投手戰力受到疫情影響的兄弟，廖乙忠僅先發1.2局就狂失6分（5責失），吞下本季首敗。

賽前只差2次盜壘成功的陳傑憲，在前2局就成功「達陣」，成為中職第26位「百盜俱樂部」成員。此役還有另一亮點，兄弟在8局下換上昔日平鎮「二刀流」宋晟睿登板，他先三振掉高國慶、再讓陳重羽、邱智呈敲出飛球出局，最快球速151公里，中職生涯初登板後援1局無失分。