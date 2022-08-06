針對中國大陸在台灣周邊進行實彈射擊演習，總統蔡英文呼籲對岸理性自制，並強調國安部門掌握全盤情勢。媒體人吳子嘉表示，蔡英文的說法都是「空話」，大家一點都不安心，嚇都嚇死了。

吳子嘉6日在《董事長開講》網路直播節目中點出，蔡英文稱「國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全順暢，確保機場、港口運作如常」、「政府團隊正沉著應變，請全體國人安心」。吳子嘉認為，這些都是空話，大家一點都不安心，怎麼安心？嚇都嚇死了。

吳子嘉覺得，「我們不退縮」是民進黨的基調，看完非常憤怒。九二共識或是取代九二共識方案這兩件事情，蔡英文通通都無法完成，拖了6年。剛好碰上中美衝突，就一味往美國靠攏。其實對岸最不願動干戈的地方就是台灣，因為成本太大。

吳子嘉認為，蔡英文的概念就是「我們不退縮」，這時應該有一些想法告訴大家，比如第一件事情把募兵制改為徵兵制，起碼有個態度告訴我們，結果什麼都沒有做，就說「我們不退縮」。