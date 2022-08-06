女星董梓甯(梓梓)擁有犯規上圍、堅挺翹臀以及白皙美腿，讓她因此得到「真人版娜美」的封號，她的一言一行都透露著性感，董梓甯也不吝嗇放送福利，近來進入炎炎夏日，她在IG貼出「水蜜桃色」比基尼照片，胸前直開深Ｖ，擠出雪白絕對領域，配上一身桃紅色泳裝，增添不少誘惑氛圍，火辣味十足。

董梓甯近來趁著天氣炎熱之際，穿比基尼到海裡解放身材，並送上一系列的泳裝辣照。在照片中，她穿著桃紅色的造型泳裝，胸口大開放送弧線邊緣，勉強遮住上圍的兩片布料，只用金屬圓環扣住好風景，險些撐不住她的雙峰，而一身泳裝鮮艷又搶眼，也更襯出她的肌膚雪白，讓蠻腰和美腿更加誘人。

她的具體位置是在海裡的一艘小船，船的周圍擺滿好多籃黃色小花，董梓甯也取了一束束花朵放在地面，並在船上擺出多種姿勢，驚人身材曲線被看光，她也凹成「ㄩ」字型，雪白上圍清晰、辣眼球，跪坐姿勢也讓她的屁股蛋更加渾圓白皙，身體再凹成S的形狀，放送香吻給大家，成為夏日的最美風景之一。

董梓甯豐滿上圍差點包不住。(圖/董梓甯 IG)

粉絲們看見後，紛紛狂喊：「太陽都沒有你火辣辣」、「這個娜梓會暈船」、「這個夏天都是梓梓的顏色」、「紅彤彤的…太美艷了」、「又犯規了，意圖使人流鼻血」、「好美太陽好大這樣梓好美」、「梓梓好美好性感漂亮」、「這顆桃梓好香」。