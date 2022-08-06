美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。而近日最新的網路數據指出，因為裴洛西訪台，藍綠兩黨好感度比起來，國民黨的負面聲量比民進黨多出6個百分點，正面聲量也少了4個百分點，似乎救了原本陷入年底選戰攻防泥淖的民進黨，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」的資料指出，在裴洛西訪台之後，民進黨部分正面聲量10％、負面聲量15％，好感度達0.68；而國民黨部分，正面聲量6％、負面聲量21％，好感度僅0.29，還不到民進黨的一半。該份報導更指出，比起民進黨籍政治人物口徑一致，竭誠歡迎裴洛西來台，並強調自由民主價值、不屈服於中國的打壓等語，國民黨籍的政治人物卻分為兩派，一派除了歡迎裴洛西來台，另一派卻擔憂裴洛西訪台恐因此激怒中國大陸，惹來不必要的麻煩。

延伸到年底的九合一選舉，TPOC台灣議題研究中心認為，「政黨對於國際情勢的論述也成為選民檢驗政黨的參考指標之一」，雖然民進黨在黨內攻防激烈，但面對國際議題則口徑一致對外，內部也沒有太多歧異，較容易讓選民有團結的印象；但國民黨卻在「親美」、「疑美」兩條道路上舉棋不定，導致內部口徑不一。該份報導也呼籲，國民黨必須審慎思考，不是每次遇到美中台角力的議題時就被扣分，反而成為政黨發展及拚選舉的絆腳石。