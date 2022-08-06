34歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨共同獲得金馬影后，原本相當受影迷期待她有更多好作品，但熱戀「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）後，長期休息神隱，還傳出懷孕一事惹議；不過，馬思純今（6日）在粉絲群宣傳新作品《斷橋》，透露得了慢性病抑鬱症，希望粉絲能理解。

馬思純在去年3月遭大陸八卦狗仔直擊，和張哲軒甜蜜牽手逛街，事後還回家過夜，消息曝光後，疑似不少馬思純影迷不滿意女神對象，起底張哲軒黑歷史，像是他曾有過一夜情還不愛戴套，被拒絕不戴套還會嗆女方；沒想到馬思純不甩輿論，5月時馬思純還被民眾在英國巧遇，和張哲軒甜蜜現身英國球場，但圓潤身形被認為她是特地到國外待產。

馬思純今（6）日在粉絲群宣傳新作品《斷橋》，透露得了慢性病抑鬱症，希望粉絲能理解。(圖/ 摘自微博)

日前馬思純才在微博曬出近況照，更特地標註「發布於北京」，間接闢謠飛海外待產一事，今（6日）則在個人粉絲群宣傳新作品《斷橋》，表示這是她生病以來第一部戲，對她特別重要；原來馬思純得了抑鬱症，她說這是一種慢性病，休息了一年左右才漸漸好轉。

馬思純也不忘和愛她的粉絲們喊話，「我休息不是我不想搞事業、不想拍戲、只顧戀愛，是我的身體不允許，現在越來越好了，我自然就出來了」，希望粉絲們可以理解她，還報告瘦身近況，「臉瘦的快，身上還在努力減肥哈哈」。