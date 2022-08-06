哭鬧是寶寶表達需求的語言，有時候多一份警覺，可以讓憾事發生的機會大大降低。主播林彥汝近日分享育兒經驗，某天夜裡年幼的兒子痛哭不停，雖家人認為不是什麼大事，但林彥汝仍覺得情況有異，堅持帶兒子掛急診，不料醫生一查，兒子居然有「腸套疊」的情況，再晚一步腸道恐怕就會壞死。

林彥汝日前在節目《小明星大跟班》中還原當時情況，某天深夜，躺在床上的大兒子不明原因地持續哭鬧，林彥汝抱起他安撫了將近15分鐘，待兒子情緒穩定放回床上，誰知兒子竟馬上又嚎啕大哭，就這樣整個反覆折騰了快3個小時，林彥汝實在無法好好入睡。

後來林彥汝無意間察覺，兒子哭的時候整個身體彎曲，就像是「蝦子」的形狀，且有固定的頻率，當下她趕緊詢問育兒經驗較豐富的公婆，想知道究竟是什麼狀況，不過得到的回應卻是，可能「受驚」了，等到白天再帶去宮廟收驚即可，林彥汝聽完實在不敢大意，著急地帶著兒子衝到急診。

主播林彥汝分享育兒經驗，大兒子曾在深夜爆哭身體捲如蝦子，緊急就醫果然發現生病了（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

結果不出所料，醫生發現，林彥汝的兒子有「腸套疊」的情況，若太久沒有處理，恐怕腸道組織會壞死，當下醫生馬上決定使用顯影鏡的液體，試圖從肛門將腸子沖開，雖然一度考慮要動刀，但所幸最後醫生順利沖開腸子，讓林彥汝兒子體內的糞便排出，林彥汝才鬆了一口氣。

過去《中時新聞網》曾報導「小嬰兒腸套疊 10分鐘手術解危難」，中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，腸套疊好發在6個月以上到3歲的嬰幼兒，若父母發現嬰兒出現間歇性哭鬧，食慾明顯改變及嘔吐，一定要盡速就醫，若拖到出現看起來很像「草苺果醬」的血便，腸道組織缺血，黏膜糜爛壞死，易導致腸壁破裂穿孔引發腹膜炎，嚴重的話會造成敗血症休克。