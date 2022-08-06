去年有名王姓單親媽媽在社群軟體認識1名人夫，2人不僅相約旅館「嘿咻」，還拍攝牽手裸照與擁抱親密照，甚至2人還互傳腥羶色訊息「把我當洩慾的對象」、「我一定讓你癱軟」、「那個來不要舔我」等，正宮發現後警告王女別再來找老公，但卻難以阻擋王女，憤而提告求償70萬元；新北地院判王女賠14萬，可上訴。

依據判決書記載，人妻與老公結婚2年育有1個孩子，去年老公便在社群軟體twitter認識1名王姓女子，且2人如交往中男女互動，某次她無意間發現老公手機相簿，竟然有與王女「衣衫不整」，甚至全裸牽手與互擁親密照，甚至2人對話還滿滿的腥羶色，讓她大受打擊，並且告誡老公立即停止不當男女關係。

豈料，2人依舊在去年12月期間，頻繁透過twitter互傳親密訊息，她發現老公傳給王女「妳可以盡量把我當洩慾的對象」、「我一定讓你癱軟」，王女則回傳「那個來下面味道很重，請你不要舔我」、「你想我就會自己來找我」、「突然很想你」，還附上露奶和下體不雅照片色誘老公。

人妻在今年2月曾和王女直球對決，王女認錯也答應不再連絡，豈料，隔2天王女卻透過老公的同事試圖聯絡，她見王女毫無悔改之意，忍無可忍，便向王女提告求償70萬元精神撫慰金。

王女則向法院表示，現今法律已有不應承認配偶權之概念，事情被揭發後，她也有主動向人妻道歉，自己也只有110年11月至111年2月間與人夫聯繫，對於侵害人妻配偶權應屬輕微，況且，她表示有1名3歲小孩要養，對於人妻提出的70萬慰撫金負擔不起。

新北地院認定證據明確，審酌王女擔任社福機關教師、財產、能力，元配求償70萬慰撫金，尚屬過高，應減為14萬元才適當，全案可上訴。