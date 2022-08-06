女星曾智希擁有甜美形象和姣好身材，出道後活躍於各大綜藝節目，拍攝《天之驕女》殺青後，精湛演技讓她收穫大票粉絲，平日裡她也常分享生活。近日把握拍戲空檔，靠著旅遊玩樂轉換心情，與可愛小動物互動，以極近的距離，彎下腰來和一隻棕色水豚互動，胸前好風景差點露餡，也突出超性感的美麗翹臀。

5日曾智希在IG貼出美照，並在附文寫下：「第一次這麼近距離接觸到水豚，好可愛啊！！！！但還是我比較可愛」，照片中曾智希穿著一件黃棕色上衣，看見水豚後的她，正彎下腰來輕撫一隻超可愛的水豚，胸前美景差點走光。而不久前她曾曬出多張比基尼照，早被不少人視為心中的性感女神，看得粉絲都會臉紅心跳，因此這樣的姿勢很容易引人遐想。

曾智希出門跟水豚互動，彎腰時讓她的屁股變得更堅挺。(圖/曾智希 IG)

曾智希的下半身配上一件白色長裙，彎腰時布料順帶勾勒出她的堅挺翹臀，引起粉絲的驚呼聲。這次出門旅遊跟水豚互動，也讓她心情很好，本來就甜美的她，臉上表情非常陽光燦爛，讓粉絲看到後都說：「水豚好可愛喲，但是智希更可愛漂亮」、「水豚就差那麼一點點就比你可愛」、「最喜歡你的笑容，超級甜」、「我只看到無敵翹臀」。

不過，曾智希遇見的水豚似乎不太想理她，不僅瞇著小眼睛、還將頭撇向另一邊，渾身毛茸茸的牠渾身不自在，被網友看見後提出疑問：「牠的樣子是不肖(屑)，還是很爽」，而人就在現場的曾智希則回應：「應該是沒吃的還摸」，超幽默的反應讓所有人笑翻，更多人就笑說：「這是吃虧了的感覺」、「眼神根本就是在說吃的勒」。