等待1個月，日本警視廳終於公布安倍案的調查結果，早前因現場維安問題引發民怨，現場10幾名警備竟能讓距離7公尺的兇嫌連開2槍得逞，中間過程足足10秒時間。報告點出3大漏洞，維安變換隊形時疏於報備、圍欄配置以及自製手槍聲音像煙火。

日本前首相安倍晉三上月8日在奈良街頭造勢，不幸遭41歲凶嫌山上徹也從背後槍擊，送醫搶救因失血過多不治。根據日媒《共同社》、《讀賣新聞》今天報導，安倍案調查結果出爐，警視廳證實當天維安漏洞百出。首先，10幾名的警備駐守，安倍身後竟然沒有一個人，起初他們先是站在護欄外的車道，待候選人發言完畢，也就是安倍拿起麥克風時才移動至護欄內，此時前方湧入大批民眾，維安人員的視線主要都是朝前。重點是，4名人員往內移動時並沒有報備，才讓整個防守線崩潰。

除了人員配置問題，對於槍擊的低敏感度也歸咎於護欄擺放位置，4名維安中，距離安倍最近的人也至少2、3米，因此當下無法馬上反應。

最後，「槍聲」也是一關鍵漏洞，儘管山上徹距離安倍7公尺攻擊，第一聲槍響竟沒有人意識到他是「可疑人士」，原因與自製手槍有關，聲音聽起來就像煙火。

警視廳(NPA)目前正研擬修改警備指南，強調需意識到未來槍枝越來越容易取得，作為加強防衛的一部分。