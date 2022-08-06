國民黨高雄市左楠區議員參選人白喬茵6日晚間說，台積電預定地積水，高雄市長陳其邁竟堅持明天要動土！是想幫台積電改名台積水？還是想當新竹球場雷王林智堅第二？對此，高市經發局長廖泰翔嚴正駁斥，指這是惡意扭曲。

白喬茵表示，台積電土地整治問題一直都在，不時飄出惡臭，而且連日晴天竟然還能出現大水窪，如果下雨不就變台積電小河？還有工地不給監督、環評球員兼裁判、驗證不讓第三方參與，當初承諾的「LED污染電子看板」也遲遲沒下文。

廖泰翔再次強調，園區整治全程都依照土汙法相關程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，籲各界尊重專業，不應以惡意扭曲、缺乏專業的惡劣政治操作打擊市府團隊引進高科技廠商，及加速產業升級的努力。

楠梓產業園區開發商麗明營造工程公司6日也說明，園區已在日前申報公共工程建設開工，除園區道路、公園綠地的新設，園區內的配電場、配水池及汙水處理等設施也同步建設開挖。

至於目前所見園區是因現為豐水期地下水位較高，使得地下水位高於開挖面深度所致，現況面水即為自然可見的地下水，屬正常現象而非積水問題。