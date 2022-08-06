總統蔡英文6日晚間在臉書發文指出，面對中國持續在台海周邊軍演，持續造成台海及區域威脅的不負責任做法，不只我們的國軍弟兄姊妹在第一線守護國家安全；我們在世界各地的外交團隊，也在第一線，向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

外交部長吳釗燮：台灣有意志保衛家園，也積極強化自我防衛能力，希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。

駐美大使蕭美琴Bi-khim Hsiao：我們不想要戰爭，我們想要和平，我們將盡我們所能來緩和局勢，但我們不會放棄我們的自由！

駐日大使謝長廷：中國愈施壓，世界就愈關心台灣，相信將有更多世人了解、並支持台灣。

駐法大使吳志中：如果台灣被中國拿下，代表華文世界只能有獨裁，而民主國家也為自己製造了一個處處掣肘的敵人。

駐德大使謝志偉：自由民主台灣若被專制獨裁中國控制，半導體供應鏈就會被中國作為勒索自由世界的武器。

駐歐盟兼駐比利時大使蔡明彥：台灣將持續強化自我防衛能力及經濟韌性，堅定維護主權與安全，同時也會與理念相近國家加強合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

我們已經有27位駐外大使，在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際社會傳達台灣堅定的立場。

我要感謝所有第一線的外交官，在國際舞台上為台灣奮戰，也讓更多國際朋友了解，台灣是維護台海及區域和平、堅守民主自由防線的良善力量。