在優步、Lyft、DoorDash與Airbnb等零工經濟業者發布財報顯示需求依然強勁，不太受到通膨影響，激勵上述幾檔個股股價一周強漲，優步與Lyft更創下史上最大單周漲幅。

共享乘車服務平台Lyft股價過去一周暴漲48％、優步也狂飆37％，兩者周線漲幅均締造史上最高紀錄。此外外賣服務公司DoorDash一周也勁揚15％、Airbnb則周漲5.5％，為連續第三周收高。

零工經濟通常是指自雇者透過承接短期工作為生的經濟模式。在美國通膨不斷延燒、並已衝擊包括零售業等多項產業之際，這些零工經濟公司迄今卻依然能在消費者市場當中力抗通膨壓力，這也使得投資者大受激勵。

該樂觀氣氛也將有利美國雜貨配送平台Instacart的IPO（首度公開募股）能有較為強勁的表現。該業者今年5月曾秘密申請IPO，不過鑒於今年來美股陷入低潮，迫使Instacart必須降低私人市場估值。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）曾說過，他已注意到消費者支出已從零售業轉向服務業，他以優步為例，指出消費者為了尋求各種方式增加收入，使得優步平台的駕駛人數大幅增加。

在此同時Airbnb上季則是寫下史上單季最高訂房紀錄、DoorDash也聲稱訂單總數已經攀升到歷史新高。至於Lyft雖然仍處於虧損，但經調整後的獲利數據卻創史上最高。

以下是這些零工經濟業者釋出的重要訊息。優步公布第二季營收達80.7億美元，擊敗市場預期的73.9億美元。科斯羅薩西表示，上季優步司機人數創下疫後另一個新高。

Lyft的活躍司機人數也成長16％至1,990萬人，則是締造疫情開始以來最高紀錄。

DoorDash上季虧損雖然擴大，但營收表現亮眼，至於訂單總數也年增23％。

Airbnb股價則是連三周收高，該公司第二季獲利超出預期、營收則符合預期。它表示跨境旅遊的訂房天數已超越疫前水準，並較去年同期增加一倍。