「姊夫」最近真的很夯！有男子表示接到住客投訴，廁所內的馬桶沖水總是卡住，於是他便請了水電師傅查看，還把馬桶底部敲掉，竟然經見「姊夫」卡在馬桶水道內，讓他覺得不可思議；網友一見也笑翻「姊夫究竟經歷了什麼」、「小姐姐是覺得不好用嗎」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示住客向他投訴，廁所內馬桶老是卡住水沖不了，於是他請了水電師傅查看，甚至將馬桶底做敲掉，便把馬桶側躺之後，竟然發現情趣用品「姊夫」卡在馬桶的水道內，讓他相當傻眼。

男子因住客向他投訴「馬桶老是卡」，他只好找師傅查原因，豈料，一敲開馬桶驚見情趣用品「姊夫」。（翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「誰的姐夫卡在馬桶裡了」、「店裡的馬桶總是卡卡的」、「姊夫真是命途多舛」、「新款通馬桶的嗎？」、「姊夫究竟經歷了什麼」、「姊夫多功能用途欸」、「有人的姊夫掉進去了」、「台灣人就是這樣，一時風靡引進人手一隻，熱潮過了又棄養」、「小姐姐是覺得不好用嗎」。

另外也有網友提到最近「姊夫」很熱門，常常受到大家關注「最近姊夫在網路上經常中槍」、「姊夫真的到處都有」、「姊夫怎麼到處惹禍？」。

日前就有發生台中在執行萬安演習時，有網友在一中街路口，發現「姊夫」不明原因掉落在路中央，由於演習當下，所有人都得往騎樓下躲，該「姊夫」便在眾人眼光之下，赤裸裸又孤零零地躺在馬路上，也引起許多網友笑喊「柏油路這麼燙欸」、「這麼熱姊夫會燙傷吧」。