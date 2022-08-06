藝人檢陽、李翊君的女兒「Chanel」王敏淳一家，是演藝圈內的模範家庭之一，不過今（6）日李翊君攜女兒香奈兒，身穿出自潘怡良GIOIA PAN的黑色系洋裝，於「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」獻唱多首歌曲時，王敏淳在舞台上卻突然表示「他」比爸爸帥多了。

李翊君攜女兒「Chanel」王敏淳出席「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」，獻唱多首歌曲。（吳松和攝）

日前在高雄流行音樂中心獻唱的李翊君，獻唱如〈苦海女神龍〉、〈萍聚〉等多首知名歌曲，而在舞台上母女倆除向台下觀眾們致意之外，也向新北市市長侯友宜問候，李翊君突提問「市長跟爸爸誰帥？」只見王敏淳機靈反應回道「當然是市長，比爸爸帥多了。」逗得全場哈哈大笑。而李翊君也提到，此次活動的藝術總監是她的好友，因此來相挺。

伊林名模林嘉綺演繹潘怡良GIOIA PAN作品。（吳松和攝）

而在此次活動中，潘怡良也邀請多位新銳設計師如郭瑋INF、吳日云AUSTIN.W以及輔仁大學織品服裝學院等，一共展出42套時裝，並由伊林名模林嘉綺、王思偉等人演繹，此次服裝以「水湳洞十三層」為題，由各設計師們詮釋對九份金山的印象。

伊林名模王思偉演繹潘怡良GIOIA PAN作品。（吳松和攝）

設計師潘怡良此次一共展出22套作品，以多層次的廓形塑造層層多疊的十三層遺址意象，其中，「這個地方曾經繁華過，雖然沒落了，但也沒有必要一定要走的很悲情。」因此該系列以大氣的禮服呈現，在服裝面料方面，則特別找具有礦山色彩的金、銀、黑、銅等融入其中，並製造些許斑駁痕跡，以此與這個具有歷史的地點做結合。配件方面則與與At.冶器金屬物件工作室王意婷、王安琪合作，以金工妝點服飾，將在地蜿蜒的道路、黃金瀑布以及居民對土地深厚的情感化作飾品，以此呼應2022礦山藝術季「礦山結晶」的概念。

設計師品牌INF以不同材質堆疊的面料，打造十三層遺址層層多疊的意象。（吳松和攝）

設計師品牌AUSTIN.W作品。（吳松和攝）

INF則運用品牌擅長的服裝結構與版型，並以鋪棉、緞面、霧面等不同布料材質，區別作為呈現十三層煉礦場出產的各種金屬，同時也呈現出當地凹曲的地貌、特產等;設計師吳日云擅長運用簡約線條的他，此次具有紋理感的印花布料，勾起觀者對於九份、金瓜石的印象。