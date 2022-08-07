南鯤鯓代天府國運籤因多次預言神準，引發關注，今年國運籤為「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」。針對美國眾議院議長裴洛西訪台，《頭文字dpp髮夾彎事件簿》粉專看到今年的國運籤，猛然發現其中一句「貴人到家堂」。不過有網友卻認為，「她不是貴人，她是掃把星」。

《頭文字dpp髮夾彎事件簿》6日在臉書貼文表示，回顧一下今年的國運籤︰「貴人到家堂」，裴洛西議長有錢有勢，的確是「貴人」；「紅日當空常照耀」，就看大家怎麼解釋了。東方紅、太陽出。

網友紛紛表示，「日頭赤焱焱，隨人顧性命」、「紅日當空…指中共紅軍空軍封鎖空域；常照耀…讓台灣本島漸漸常看到中共紅軍機在台灣出現越來越頻繁了。這籤詩是指共軍正處於上風得勝氣勢，這籤不利於台灣」、「如果是從後面往前解，大難、禍患還沒到欸」、「她不是貴人，她是掃把星」、「真的很貴」。

也有網友認為，「台灣明明是綠雲罩頂」、「我記得當時大家還討論得很熱烈，說該不會是要和大陸統一了，哈哈哈」、「前年的國運籤藏頭詩罵得也很凶：凶於自君」。