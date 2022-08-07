二代接棒的企業，終究只會走向兄弟鬩牆、父子相爭、翁婿失和嗎？台灣有一家企業集團，在二代接棒後，不僅事業愈做愈強、市值還大增3千多億元，而且，兄弟間憶起上一回吵架，居然已經是17年前的事了。

這個集團，就是以電線電纜起家的華新集團。

去年，華新集團迎來最好的成績單，12家公司的總營收達4809億元，稅後獲利也達到574億元，雙雙寫下集團成立56年來最佳紀錄，集團總市值一度來到5537億元，也是歷史新高。

在父親、同時也是集團創辦人焦廷標過世後3年，兄弟合心創下這個好成績。焦廷標在1977年由於肝病纏身，因此於1986年提前啟動交棒，形成現今的二代分工：長子焦佑鈞擔任半導體事業華邦電董事長；二子焦佑倫執掌華新麗華；三子焦佑衡是華新科為首、共7家被動元件公司的董座；四子焦佑麒負責面板廠瀚宇彩晶，而他唯一的女兒焦佑慧，則是華新麗華副董事長。

這個老集團並非一路走來皆意氣風發，2008年金融海嘯時，該集團旗下的華新麗華、華邦電、新唐、華新科、彩晶陷入連續虧損，像是華新麗華，因為面臨中國企業快速崛起，導致當年虧損50億元。

危機不只在華新麗華悶燒，還快速向外蔓延，當年全集團稅後虧損達183億元，隔年虧損持續擴大至接近200億元，累計2008~2012年集團累計虧損超過550億元。

危機感讓兄弟迅速凝聚向心力，如今回頭看，這一跤，摔得值得。焦佑鈞說，2008年後，「兄弟都變得謙虛了。」過去偶爾會因意見相左產生口角，此後兄弟之間出手互相幫忙的心變得更熱切，因為體悟到，這個家裡（指集團）「只要有人不好，就沒有人會好」。

2018年，焦廷標以95歲高齡辭世，但焦家二代依舊維持外界眼中「兄友弟恭」、幾乎零紛爭地出現在鎂光燈前，究竟他們是怎麼做到的？

祕密一：不強迫共事

焦佑鈞舉了一個例子。他說，母親曾表示希望5個孩子未來都在同一家公司上班，但焦佑鈞認為「兄弟的競爭是天性，把兄弟統統擠在一個公司，一定吵架。」不去壓抑人類相互競爭的本能，才是兄弟間最好的相處之道。

祕密二：知道什麼是重要的

如同前述，焦家兄弟上一次的爭執，是17年前。當時，對於集團是否投資光電產業，持不同意見的焦佑鈞，並沒有強迫其他家人一定要接受自己的想法，「你講過了，對方也聽到了，這時候就不需要再講第二句話。」

就是這種彼此尊重、把團體和諧放在個人之前的思惟，讓焦家兄弟迄今不鬩牆、不翻臉。焦佑倫就告訴我們，兄弟間彼此都知道，「君子共事（總是會）意見不同，但我們兄弟總是能在異中求同，知道對於集團而言，什麼才是真利、什麼才是重要的。」

祕密三：兄先友，弟必恭

二代能否融洽，長子是關鍵。在採訪過程中，焦佑倫、焦佑衡、焦佑麒、焦佑慧4人都異口同聲告訴我們：「大哥，是非常關鍵的角色。」「所謂兄友弟恭，是兄先友，弟必恭。」

焦廷標過世後，焦佑鈞就扮演串聯手足的角色。每到假日前夕，焦家的通訊群組就十分熱鬧，他總是傳訊邀約：「我訂了一個餐廳，有20個位子，誰要？誰就先報名吧！」

華新集團或許不是最賺錢，也不是枱面上最顯眼的集團，但二代兄妹間的情感深厚，在利益、現實當道的大環境下，顯得與眾不同，也值得記錄。