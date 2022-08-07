如果你是主管，喜歡錄取什麼樣的新人？有些人重視經驗、有些人看重學歷，也有人認為態度才是關鍵；對信義房屋公益忠明店店長蔡侑臻來說，最在乎的則是有沒有個人興趣和專長，同時也要兼顧團隊成員間多元的背景。他率領的分店成員有些擔任過廚師、有些會跳街舞，也有人擅長主持、命盤分析，甚至還有人從小在家中水電行練就一身技藝，「有興趣就懂得紓壓，更有機會全方位幫客戶解決問題！」獨特的用人哲學，讓他帶店績效出色，今年更將參選傑出店長選拔。

76年次的蔡侑臻退伍後就進入信義房屋工作，靠著自律、努力的態度，積極透過電話簡訊經營客戶，陸續拿到新秀獎、龍虎榜、季服務品質獎等諸多肯定。102年選上店長時，27歲的他是全信義房屋最年輕的店主管。

不過，帶店前3、4年，蔡侑臻不改過去「規律」的習慣，不僅喜歡錄取和自己一樣自律、相關科系畢業的新人，無論對資淺或資深同仁，也全都嚴格管理，「連當天去了哪個行程都要逐一追蹤！」蔡侑臻苦笑著說，這樣的帶店習慣，讓同仁壓力很大，自己也很辛苦，直到有天，區主管忍不住提醒他「你不要那麼像店長！」蔡侑臻才領悟，店主管應該是尊重每位同仁的優點、長才，當第一線遇到困難時，再出面協助解決問題，不需要事事當個「控制狂」。

漸漸的，蔡侑臻開始轉變。他重新找回自己進入信義房屋的初衷，「以前是幫客戶解決問題、服務客戶，現在是幫同仁解決問題、服務同仁」；不只如此，他反思自己從小學鋼琴，平常工作壓力大就靠彈琴抒解，「我開始看見每個求職者不同的才藝、專長，希望他們未來面對高壓的業務工作，有辦法排解壓力，如果這份才藝同時能幫助客戶解決問題，那就更好了！」

因為如此，現在蔡侑臻錄取的新人可說是多才多藝，例如有同仁自小在家中水電行幫忙，水電修繕樣樣精通，雖然是房仲新人，卻因此備受客戶信賴；也有同仁就讀廣電相關科系，擅長拍影片、主持，分店進行社區服務時，就能擔任主持的角色；更特別的是，蔡侑臻曾錄取一位新人擅長「分析命盤」，也成為一項特別的客戶服務。

走過一開始擔任店主管的撞牆期，蔡侑臻逐漸找到擔任店長的節奏與方法，不僅多次到其他業務區分享帶店心法，去年帶領的分店業績更超過3000萬、破了該店的歷史紀錄。蔡侑臻說，希望用每位同仁的專業、才華，透過社區服務，幫助鄰里解決問題、豐富社區生活，當同仁從中找到工作的成就感，績效也會自然而然出現，成為共好的循環。