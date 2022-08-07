美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離開後，中國大陸於台灣周邊進行大規模軍事演習，引發台灣是否已準備好因應共軍威脅的疑慮。美國教授指出，雖然台灣先前宣稱已擁有以飛彈攻擊北京的能力，但此行為無法對大陸構成有效威脅，建議將相關武器用於打擊共軍燃料儲存設施、彈藥庫、港口等關鍵節點。

裴洛西3日結束台灣訪問後，中國大陸4日舉行大規模軍事演習，分數波次發射共11枚彈道飛彈，落入台灣北部、東部及南部周邊海域；共軍還公開飛彈發射畫面，宣稱所有飛彈皆準確命中目標，並特別強調其成功驗證了「精確打擊和區域拒止能力」。

此事引發外界對台灣自衛能力的討論。而若聚焦於長程火力層面，台灣立法院長游錫堃先前曾表示，雲峰飛彈（目前已改名為擎天極音速巡弋飛彈）已啟動量產，且「可以打到北京」。

不過美國海軍戰院（U.S. Naval War College）海事戰略教授霍姆斯（James Holmes）投書分析網站「1945」指出，武統台灣將是中國大陸國家主席習近平賭上個人聲譽及國家尊嚴的戰爭，而以區區數十枚搭載傳統彈頭的巡弋飛彈威脅北京，不太可能讓習近平放棄攻打台灣，反而可能藉此激起大陸民眾的對抗心，讓情勢進一步惡化。

霍姆斯表示，台灣整體戰力弱於中國大陸，須讓每一種軍事資源都充分發揮作用，才有機會拿下最終的勝利。因此他建議，台灣應將前述長程火力用於打擊共軍的關鍵節點，如對支持大規模兩棲作戰至關重要的燃料儲存設施、彈藥庫、港口等，甚至是瞄準停泊於港內的兩棲運輸艦等，才能有效抵擋中國大陸的攻勢。