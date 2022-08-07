國民黨桃園市長參選人張善政（右）與謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋。（圖／取自謝克洋臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷「論文門」爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋5日表示，林臉書於本月1至3日共發11篇文，卻只有民進黨桃園市中壢區議員參選人魏筠有去其中4篇文按讚，其他綠營中壢區議員選人則通通「神隱」，可見黨內很多人根本不是真正在挺林。

謝克洋5日赴桃園市中壢區新明市場「堵人」，一件林智堅掃街隊伍，就出動麥克風對著林大喊：「林智堅！只有魏筠會替你發文、會替你說話、會去你的臉書留言，林智堅看清楚你身邊的人，有些人不是真心在挺你的哦！」

見林智堅毫不理睬，謝克洋再加碼大喊：「林智堅你的老師陳明通，最近是不是很忙啊？沒有空幫你寫千字聲明稿，請智堅自我發揮一下啊！林智堅你要『智立智強』啊！要『智己幫助智己』啊！『智己的選情智己救』！你找不到人救你了！就只能靠自己了！」

謝克洋指出，「攻堅部隊」當天大出動，再次來堵林智堅，一定要讓林好好正視自己的爭議。他也發現，從8月1日統計至8月3日，林臉書上發了11篇文，卻只有魏筠在其中4篇文都有去按讚、留言打氣，反觀其他中壢區參選人竟都通通毫無聲息。謝諷刺道：「提醒智堅兄，從政的路上會認識很多人，要知道誰是真心挺你的，誰只是虛晃一招而已，眼睛務必要睜大看清楚，別讓真心支持你的人失望了。」