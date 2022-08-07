聯準會升息腳步合乎市場預期，台灣加權指數於國安基金宣布進場後，自低點反彈逾千點，然下半年總經變數仍多，企業亦須面對供需與庫存的問題，上半年財報承先啟後，下半年展望是股價再次表態的關鍵。(圖/先探投資週刊提供)

美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，無疑是當前全球最關注的議題之一，雖然最初公布出訪名單並未見到台灣，不過一如過往無畏中國的強硬態度，不僅來台且會晤蔡英文總統，再次挑動台、美、中關係敏感神經。可以想見，中國與美國主要在於言語上的針鋒相對，對台灣很可能採取情緒性發洩的報復行動。

台美中關係再起波瀾

然而，台積電董事長劉德音接受美國有線電視ＣＮＮ訪問表示，中國若武力侵台，各方都是輸家，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，若以武力奪取將停擺，地緣政治徹底改變，中國經濟混亂，世界秩序也將會崩壞。短線上政經狀況勢必出現亂流，金融市場也將因此而震盪加劇。

美國聯準會決議升息三碼，符合市場預期，為今年三月啟動循環來第四度升息，共計已升息九碼，基準利率從幾近於零攀高至二．二五～二．五％。會後主席鮑威爾表示，由於就業市場依舊強健，失業率還在五○年低點附近徘迴，薪資及職缺穩定成長，駁斥經濟瀕臨衰退，縱然ＧＤＰ已經連續兩季衰退。

對於九月例會決策動向，鮑威爾也不再全然強烈鷹派立場，表示將視經濟數據而定，搭配總統拜登之前曾對高通膨先打了預防針，縱然聯準會再升息機率仍大，不過理論上三碼應該不會是常態，回到美國債券市場來看，長短天期的倒掛是一回事，不過至少十年期以內的債券，殖利率在現階段皆回到三％之下。

鮑威爾進一步表示，當貨幣政策立場進一步收緊，評估累進式政策調整後影響經濟和通膨程度的同時，放慢升息步調或許是適當作法。雖然通膨在第三季仍將維持高原期，聯準會也還將會升息，不過對市場的影響性將可望逐漸減小，縮表運作則持續依計畫進行，雖然速度將較之前快，但最終規模仍大過以往。

對股票市場來說，不確定因素消弭可視為利多，因此聯準會本次升息三碼，市場以利空出盡回應，短線除了搶反彈的買盤之外，還搭配著軋空，再加上大型指標股如蘋果、亞馬遜財報亮眼，帶動四大指數都已站回到季線之上，不過必須留意現階段仍以跌深後的反彈觀察，接下來的重心，正式回歸總體經濟供需之間。

根據美國商務部公布，ＧＤＰ年率繼首季下滑一．六％後，次季再收縮○．九％，遠遜於市場所預估的成長，雖然連續兩季萎縮符合衰退的通俗定義，不過美國國家經濟研究院把此次萎縮，定義為經濟活動顯著下降。衰退並非好事，但是市場反而藉此預估聯準會的緊縮政策，或將有機會出現調整空間。

市場的焦點逐漸轉移，從通膨與升息轉向至經濟是否步入衰退，觀察指標則變成是失業率，後疫情時代，失落的觀光、服務等高人力需求產業，正處於上升趨勢當中，成為現階段就業市場保持強勁的重要因素。對股市來說，趨勢方向留意貨緊縮幣政策與資金流向，長線選股仍是基本面，短線則是籌碼變化。

台灣加權指數前波最大修正幅度約二五％，與S&P 500差距不遠，而重於道瓊、輕於Nasdaq與費城半導體，反彈雖逾千點、將近八％，依舊於一五○○○點大關震盪，弱勢於美、德、法股市，亞洲也低於日本以及韓國股市。

庫存調整壓力增強

新台幣近三個月於二九～三○元之間箱型區間震盪，相對於其他貨幣的貶值幅度較低，而美元指數七月中自高點一○九．二九四滑落，目前修正至一○六．三附近，跌破月線、季線約一○四．八，多國貨幣對美元彈升對應，然而新台幣並未跟隨腳步，反而貶破了三○元的整數關卡，雙面刃效果持續影響且擴大。

加權指數六月份修正八．五七％過後，國安基金宣示進場護盤展現力量，剛好搭上國際股市反彈，七月拉出八八四點的下影線收紅、上漲一．一八％，外資賣超縮小至一七七億元，投信買超二六四億元、自營商買超一○一億元，三大法人合計買超一八八億元，為今年來首見，櫃檯指數同為長下影線的紅Ｋ棒。

第二季與上半年財報陸續出爐，預期整體獲利應仍維持一定水準，不過類股將明顯分歧。重量級電子權值股以台積電為首，獲匯率加分表現頗優，然而ＩＣ設計、部分零組件與消費性產品已出現轉弱，傳產人氣股貨櫃航運，業績創高機會大，台塑集團以台塑最佳，此外，外銷股受惠新台幣貶值或有黑馬。

金融類股第二季財報難有好表現，尤其以壽險為主的金控股，防疫保單大失血，加上轉投資未實現獲利下滑雙重衝擊，台灣央行雖然也有升息，不過對比美國利差卻是越拉越開，單季金融指數下跌十五．三七％，累計至七月底擴大到十八．一六％，國際金融市場已漸有回穩跡象，或有助金融股跌深後反彈。

財報數據亮眼，是股價跌深後反彈的理由之一，不過下半年的展望，才是影響大局最重要的關鍵因素，尤其總體經濟面臨成長趨緩甚至衰退，企業庫存過高與需求下滑，將成為攻防焦點，在科技類股方面，包含成熟製程晶片、記憶體、ＭＣＵ、面板、顯示卡、中低階手機、ＮＢ等，都已有業者法說會示警。

蘋果財報穩軍心

上半年財報表現佳，且下半年展望也相對較明朗的族群，如網通、工業電腦等，若成交量與法人買盤持穩不墜，將有助股價持強表態，至少低檔較容易獲得支撐，另外，汽車電子與電力相關尤其儲能，產業趨勢明確，長多格局亦持穩不變，然須留意元宇宙，雖有題材與股價，但實質獲利短期恐仍難見成效。

雖遭遇美元走強與供應鏈限制，不過蘋果財報仍達標，主要受惠於iPhone銷售與服務業務優於預期，其中服務貢獻較去年成長最大，高毛利也帶動整體毛利率大致持平去年，略優於市場預期，儘管部分項目出現疲軟跡象，不過庫克依舊樂觀預期下一季度營收可望成長，毛利率則將受匯率與產品組合變化而下滑。

依據慣例，九月蘋果將發表新一代旗艦機iPhone 14，一般預估首批備貨量約九○○○萬台，台積電、鴻海、大立光、臻鼎ＫＹ、華通、美律等蘋果供應鏈廠商將受惠，雖然近年股價刺激力道已緩，不過至少將有助於廣大台廠供應鏈，下半年業績保有一定程度的基本盤。

ＰＣＢ大廠華通受惠擴產陸續到位，加上布局低軌衛星的效益開始顯現，同時美系客戶對高階ＨＤＩ需求強勁，第二季與上半年營收均創下歷年同期新高，展望下半年，進入美系客戶傳統出貨旺季，加上衛星訂單持續強勁，搭配惠州軟板與重慶ＨＤＩ的新產能挹注，展望依舊樂觀，全年營運可望再向上挑戰新高。

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