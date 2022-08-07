美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，台灣能夠在國際上維持生存，不是靠民進黨或蔡英文，而是靠「半導體」，這是台灣的重要性。

蔡英文3日於台北賓館宴請裴洛西一行人，午宴主題定調為台美經濟合作，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音均為座上賓。與會的民進黨團總召柯建銘事後透露，席間裴洛西和劉德音討論晶片問題，以及晶片法對於半導體和供應商的影響跟重要性。

對此，吳子嘉6日在網路節目《董事長開講》指出，其實美國和中國大陸最關心台灣的就是「半導體生產」這件事，也因此，台灣的重要性不是有多少兵、多少部隊，而是在於台積電。

吳子嘉強調，台灣能夠在國際上維持生存，不是靠民進黨、不是靠蔡英文，而是靠台灣的企業家和半導體，真正的護國神山就是半導體產業，「最後還是靠產業界的力量，鞏固國家的利益。」吳直言，當產業界不投資了，哪有國家利益可言？