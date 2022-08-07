不少人都不願意輕易借人家錢，真借對方可能要有收不回來的心理準備。藝人郭彥均6日在臉書談論「借錢兩難」的問題，感慨每次接到好久不見的朋友打來問候，都會忍不住感到有點害怕，擔心對方是要借錢或有求於他。近日他收到一個完全不熟的學長訊息，竟開口跟他借錢，可不借又變成他好像是壞人。

郭彥均近日因借錢問題十分糾結，在臉書發文表示有位學長向他借錢，明明以前在校長達三年沒說過幾次話，卻突然打電話跟他聯絡。郭彥均表示，那名學長先是跟他表明身分後，先試探問了句「旁邊有人嗎？」，又客套說「我看你一直都很好耶！」，見談話氣氛良好，接著便提出借錢：「學長想跟你周轉一下」。

郭彥均有小孩後，一言一行變得更為謹慎。(圖/郭彥均 FB)

「兩萬而已」那位學長不斷請他幫忙，讓有房貸的郭彥均困惑問道：「學長是發生什麼狀況嗎？」，得知對方婚姻跟生意有狀況，他也於心不忍要了對方帳號，並稱要回家跟老婆討論一下，才能給予答覆。為此，他的內心非常糾結，「不借我好像是壞人，但是已經有家庭了，家裡的錢要拿出去，可能拿不回來了」。

郭彥均和老婆感情要好，這次借錢便有跟老婆討論。(圖/郭彥均 FB)

最後，郭彥均透露，跟老婆討論後願轉給他5000塊，「當作他在谷底給他的一點支持，讓他跟我都沒有壓力也不會不舒服，除了這樣我沒有其他更好的方法了」。網友們則勸他別借錢，「低於2萬對方也是怨你的」、「不用轉，直接封鎖」、「學會拒絕的勇氣，不要被當凱子」、「親朋好友都借光才會找上不熟的」。

果然，在郭彥均發出這篇文後，收到幾位同學的訊息。他這才得知，原來那位學長根本沒有2個孩子，甚至是因為賭博才淪落至此，「還好我還沒有轉出去，聽家人的意見是對的」，不少人也心疼他：「還好發現謊言」、「賭輸一毛錢我都心疼，但用在鼓勵孩子，再多我都覺得值得」、「 這種人好扯」、「封鎖他」。