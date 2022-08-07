許多人喜歡追求「嘿咻」時帶來的快感，但時常結束後才有些小後悔，就有正妹在網上分享在和男友「嘿咻」時，喜歡被用力撞，甚至還會向男友吶喊「再大力一點」，豈料，事後卻感到下體「微微刺痛感」，仔細一瞧，才發現有些許的撕裂傷，日後還引起感染，讓她在舒服與疼痛之間天人交戰。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示和男友在「嘿咻」的時候，正當過程中非常愉悅、舒服時，都會叫男友「撞大力一點、再用力一點」，尤其更喜歡「老漢推車」的姿勢，但是，她坦言每次「大力一點」結束後，就開始後悔，尤其在清洗的時候，就感覺下面不太對勁，會有微微的刺痛感，但回想過程中都很濕潤也很順暢。

後來，她發現下體最下方有撕裂傷，而且每一次撞太大力，都會變成這樣，過沒多久「就會隨著細菌/黴菌感染」，她也感嘆「大力撞」真的很開心，也看到網路上不少人也常分享心得，不禁懷疑「難道都不撕裂傷嗎？」。

文章一出，網友紛紛留言表示「每次撞很大力隔天肚子都會悶痛」、「會不會是男友較粗導致撕裂傷，潤滑給抹下去看能不能改善」、「每次做的太舒服的時候就會發炎」、「我也是某些姿勢後 清洗時最下方會痛」、「我是撞一個太大力，直接喊暫停，痛到在床上翻滾也沒辦法下床」、「每次都在爽跟痛之間天人交戰」。