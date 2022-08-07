迎戰縣市長選舉，國民黨南台灣火車頭高雄市長參選人柯志恩選情也逐步加溫，前天已在鳳山舉辦千人「柯志恩大家族見面會」。知情人士說，在柯陣營陸戰總司令、前立法院長王金平操盤下，未來可望辦盛況逾2018規模活動拉抬柯選情。

柯陣營人士表示，在競選團隊就定位後，未來組織戰將分三大層次，最基礎的是目前已展開的高雄市全市38區的黨內小型見面會，對象以黨職小組長以上幹部、地方婦女會、黃復興黨工為主，以一區一場為選戰固本，也拉抬各區議員選情。

此外，在王金平主導下，柯志恩競選辦公室也將於全市陸續辦多場千人規模的中型高雄市民「柯志恩大家族見面會」為選情加溫，前天鳳山場就是初試水溫的開幕戰。昨天區黨部於左營舉辦的造勢活動，也接續為柯凝聚支持人氣。

10月起選戰短兵交接期，柯志恩競總將辦類似前高雄市長韓國瑜2018年競選時的三山（鳳山、岡山、旗山）造勢「規格」的萬人大型群眾造勢活動。知情人士說，當初三山造勢推手就是王金平，這次也在王主導下，有信心盛況更勝2018。

但一如王金平說三山造勢是臭酸的飯，柯志恩陣營人士說，因時空環境不同，柯競總選戰末期的大造勢，不是複製三山造勢形式，詳細內容尊重王的規畫。

除王金平統籌組織戰外，柯志恩競辦也會在總幹事吳怡玎主導議題策略下，逐步推出政見訴求，本周高雄市議會就將展開市長總質詢，柯也會搭配黨團聯合作戰，強攻高雄市長陳其邁施政缺失。