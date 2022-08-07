圖右2為張善政（周志豪攝）

盧秀燕（截自盧秀燕臉書）

侯友宜（截自侯友宜臉書）

年底縣市長選戰開打，國民黨2＋2火車頭態勢日益成形，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及台北市長參選人蔣萬安、桃園市長參選人張善政都獲跨縣市輔選邀請，4人未來也都不排斥在選情行有餘力下跨市輔選，拉抬藍營整體選情。

據了解，基隆市長參選人謝國樑已與侯友宜、蔣萬安合拍宣傳照，為後續北北基聯合作戰準備，昨天謝跨區輔選新北市議員參選人蕭敬嚴競選看板也已先上線，拉開北北基連線序幕。

侯友宜陣營人士表示，侯原本就認為北北基桃宜是共同生活圈，跨區輔選、宣傳市政、互相拉抬早已是進行式，至於未來侯是否在擴大到全輔選，要看後續選戰發展，以及各縣市邀約情形。

盧秀燕陣營人士則指出，選戰起跑後，盧肯定會去其他縣市輔選，但畢竟盧是現任台中市長，選戰開打後仍會以維持台中市政順暢推動為最高原則，對跨區輔選或合作活動，一切順其自然、不排斥，若有看板合體需求，則會盡量滿足。

熟悉蔣萬安陣營知情人士也說，蔣與不少黨籍縣市長與縣市長參選人都保持密切聯繫，彼此間也確實有提到後續合體可能性，但目前都還沒有明確規劃。至於跨縣市議員、鄉鎮市長，蔣也已透過看板合體、錄音拜票方式跨縣市輔選。

張善政陣營人士表示，張確實也有接到若干跨縣市輔選邀請，也已與部分縣市議員參選人合拍宣傳照支持，但因張選情仍待衝刺，桃園地方也害需進一步整合，張未來主要還是會著力在深耕桃園爭取支持。

不過盧秀燕周一上班，國民黨員預計周三（10日）中常會完成連任提名，但因盧出院後腳傷仍待康復，盧陣營人士指出，盧確定不會在10日北上完成提名，提名一定在8月中之後，屆時一定會北上出席常會。

黨務人士表示，國民黨28日全代會將辦縣市長參選人聯合造勢，在此之前22縣市長都要完成提名，若盧秀燕10日未完成提名，預估盧將展延至17日完成提名，侯友宜則可望壓軸於24日常會完成提名，但最後時程會再與兩人確認。