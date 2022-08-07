台北市北投區大度路經常傳出車禍消息，市議員陳建銘指出，2019年到今年6月為止，平均1天發生1.5件車禍，受傷人數超過上千人，他痛批北市府無視道路陷阱，要求全面檢視道路設計並導入科技執法。對此，交通局長陳學台允諾，將檢討路型，研議移除全線分隔島。

陳建銘指出，市府計畫在北投貴子坑溪新闢自行車道，但途中必須經過大度路再銜接至八仙，但路線上未做好規劃，包括大度路僅有一側有設自行車道，另一則卻沒有要和機車共用，好像是「想到哪做到哪」。

他進一步表示，尤其大度路一整年發生的交通意外事故，2019年有576件、2020年683件、2021年608件，到今年6月為止已經有300件，平均1天發生1.5件以上，平均2天1起車禍，他痛斥市府製造道路陷阱，令人觸目驚心。

他建議，可移除大度路汽機車分隔島，取締違規可使用科技執法，也強調自行車道規畫施工雖然由北市水利處主責，但理應和交通局一起規劃完整，而非隨便做做。

陳學台表示，交通局曾就路型展開討論，由於大度路快慢車道中間設有分隔島，但部分路段有，部分路段卻沒有，所以時常造成車輛誤駛入機車道導致車禍，已要求交工處檢路型，並研議移除所有分隔島。

北市交通警察大隊補充表示，大度路所發生的車禍事故主要是未注意車前情、右轉彎未依規定、變換車道不當、未保持安全距離及違反號誌管制等，未來將評估建制科技執法，未來會將速度管理列為重點。