伍男最終在大寮區慈隆街與秀隆街口自撞路牆，車子熄火卡在路邊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

伍男在逮捕過程中頻頻反抗拒捕，於是警方對空鳴槍5槍控制現場，順利將伍男與他友人41歲陳姓男子兩名壓制逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄深夜驚傳5聲槍響！員警深夜巡邏時，見到42歲伍姓男子闖紅燈，員警上前示意攔檢，但這時伍男衝撞巡邏車並加速逃逸，員警立即追捕在後，同時請求支援。最後伍男在包圍下自撞路邊牆，車子熄火下車時員警趁狀上前逮捕，過程中伍男頻頻反抗，員警對空鳴槍，共開了5槍控制現場，隨後逮捕伍男，經查為毒品通緝保外就醫犯，並在車上發現2小包共4.14公克安非他命毒品，訊後依《毒品危害管制條例》移送法辦。

林園分局大寮所員警於6日晚間23時許，巡邏行經大寮區光明路與市道188路口時，發現伍男駕駛一輛自小客闖紅燈，於是上前示意攔檢，不料伍男立即開車加速逃逸，過程中還衝撞巡邏車。

員警見狀立即展開追捕，並通報線上警網實施攔截圍捕，最終伍男在大寮區慈隆街與秀隆街口自撞路牆，車子熄火卡在路邊，員警趁勢上前將他逮捕，逮捕過程中伍男頻頻反抗拒捕，於是警方對空鳴槍5槍控制現場，順利將伍男與他友人41歲陳姓男子兩名壓制逮捕。

逮捕過程還造成1名員警輕微擦傷，經查伍男為毒品通緝保外就醫犯，並在車上發現2小包共4.14公克安非他命毒品，訊後依《毒品危害管制條例》移送法辦。

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