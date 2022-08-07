先看梵谷寫給弟弟廸奧的手札插畫，這似乎是畫家向「金主老闆」報告作業進度的「日報表」。

一、素描的絲柏，單株偏左，線條潦草；而油畫的絲柏兩棵重疊並列，不細看會誤成單株，顏色凝滯，線條繁複，而且中規中矩的置於畫中，十足印證了梵谷所謂的「方尖碑」的象徵意義。

二、單株絲柏素描，完全是渦旋狀雲紋，攢簇密集，密不透風，給人逼迫窒息感。而油畫絲柏改用短促直線彎折構成，取代素描曲線，越發尖銳犀利，力道無窮。增加了灰綠黃黑顏色，下筆愈謹慎遲滯，影射的中流砥柱意義，愈發中肯嚴厲。

三、油畫中彎月較偏右，明星更晃亮，與信函星月速寫不同。顯然，油畫夜空呈現出畫家心中的廣闊無垠境界，也襯托著主角絲柏的堅韌和雄偉。

四、完成的油畫增加了由左至右的曲折雲線，暗示前途坎坷；減少一幢屋子，象徵孤獨無憑，畫家落難窘迫的心態，透露無遺。

五、油畫中馬車縮小，舖陳草坪，農夫直向走來……這些主要元素無不更動著尺寸、方向、賓主關係，可說明梵谷更謹慎細心地創作此幅，使內容豐富，意義深長，讓形色細膩，精采絕倫。也導致後世專家推崇此畫堪媲美其終生代表作「星夜」。

雖說表現主義的作者，須要激情付出，狂熱燃燒，佼佼者如梵谷更是類瘋狂的表徵；然而，此畫的三層階段：平常練習＞構想草圖＞正式油畫，具體呈現畫家嘔心瀝血的心路歷程。

梵谷的理性構思，敬業創作，從此畫剖析印證了偉大作品絕非空穴來風，妄得虛名；梵谷不折不扣是一位筆狂心不狂，眼高手更高的偉大藝術家。

作者為藝術創作者

照片為梵谷作品。

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