由台中國家歌劇院駐館藝術家周曼農所創作的作品《偵探學》，以歌劇院大劇院為基底，有如打開自家廚房，2000個座位每場僅開放20名觀眾進場，從劇場後台走到前台，親身感受劇場燈光、特效與技術的魔力，抽絲剝繭偵探的祕密。（台中國家歌劇院提供）

由台中國家歌劇院駐館藝術家周曼農所創作的作品《偵探學》，以歌劇院大劇院為基底，有如打開自家廚房，2000個座位每場僅開放20名觀眾進場，從劇場後台走到前台，親身感受劇場燈光、特效與技術的魔力，抽絲剝繭偵探的祕密。

周曼農表示，2020年底決定使用大舞台的整個區域來做展演創作時，團隊就開始瞭解整個空間的特質和技術限制，像是要擺什麼東西才會好看？要用什麼策略處理？共場勘了7次，因應空間去轉換設計，「演出到最後會覺得是潛意識的、很多生命的斷片，不知所以的事情，從記憶裡滑出來，像夢境一樣。」

周曼農表示，感謝歌劇院完全開放的自由度，讓她大膽地實踐創意。《偵探學》是一個系列計畫，前幾年透過不同合作機緣，發展了展覽與文本雛形，這次駐館計畫終於可以把醞釀多年的想法實現。「雖然是以偵探之名，但並非單一找尋兇手的解謎故事或遊戲，而是透過重組、轉化日常生活中的既定景觀與想像，引發參與者思考何謂真實？進而觸探『何謂生命的真實狀態』哲學性思考。」

藝術總監邱瑗表示：「這是一場超乎想像的展演，要讓歌劇院的劇場擔任表演者，為了觀眾在舞台的側台、後台、夾層遊走，製作團隊花了很多時間規劃動線及安全評估，希望每一位觀眾在精心打造的場景氛圍中獲得難忘的劇場體驗。」

《偵探學》結合機械動力裝置、科技影像、聲場設計及劇場表演的跨域創作，運用日常所見的景物模擬打造偵探們遺留的房間，如：未曾有委託人親見偵探現身的〈無之間〉、堅信對稱即真理的雙胞胎偵探〈雙之間〉、探索案發現場逼真模型的〈模型之間〉等。周曼農運用超現實手法營造空間氛圍，打造充滿懸疑、如夢境般的詩意場景，帶給參與者全新的觀演經驗，引發多元感知與思考。

藝術家張暉明這次參與空間設計和新媒體技術統籌，他表示，這次把整個劇場當成巨大的機械裝置來運用，將舞台上很難移動的反響板做成裝置，有聲音反射的功能，嘗試不同聲音變化的可能性；舞台下的夾層裡還有車站月台、便利商店等個空間，等於是在很短的時間內做了好幾個舞台設計，燈光、聲音都要針對空間特性獨立規劃，最後再設計動線連接，是一趟豪華的旅程。