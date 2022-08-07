美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸在台灣周圍發動大規模軍演，大陸官媒5日公布一張照片，南京艦在花蓮和平外海，以望遠鏡近距離觀察台灣蘭陽艦，背景的東部海岸山脈清晰可見，雙方距離約僅500公尺。軍事專家施孝瑋表示，對岸軍艦已經來到台灣近鄰水域外，台灣自然需要有軍艦在該處併航或監視對方有沒有下一步行動。

施孝瑋6日在中天政論節目《週末大爆卦》指出，台灣海軍常在海上碰到大陸艦艇，過去是在海峽中線以外或附近，但這次大陸軍艦很靠近台灣的近鄰水域。

施孝瑋接著提到，從陸方5日公布的照片顯示，大陸軍艦前兩天就在花蓮港外海25海浬（約45公里），剛好在台灣近鄰水域外一點，我方軍艦在該處阻擋，「你走我就跟著你走」，避免大陸軍艦想要用超車或是搶船頭的方式飆進來。

施孝瑋提及，台灣軍艦在海上用併航的方式，等於也藉由這些軍艦宣示我們海上最後的防線，絕對不能讓對方進入近鄰水域，「當對方軍艦已經壓到我們近鄰水域外，自然我們需要有軍艦在那個地方併航或是監視對方有沒有下一步行動。」