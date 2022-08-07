普立茲克獎得主、OMA大都會建築事務所創始合夥人雷姆．庫哈斯擔任北藝中心設計之一，他認為北藝中心是台灣文化與劇場發展的一個機會。（杜宜諳攝）

北藝中心內部有獨特的參觀路線，觀眾能看見劇場的另一面。（杜宜諳攝）

台北表演藝術中心迎來開幕季，普立茲克獎得主、OMA大都會建築事務所創始合夥人雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）是設計者之一，已來台完成隔離並參與開幕一連串活動，他表示，他和建築團隊都熱愛這個建築，同時他也認為，「這是一個巨大的機會，對於台灣的文化和劇場發展，都是一個美好的機會，建築師不會對自己的作品百分百滿意，但我們會留在這裡，持續和相關單位合作，讓所有事情可以順利圓滿。」

另一位擔任設計的OMA大都會建築事務所建築師大衛．希艾萊特（David Gianotten）表示，北藝中心座落在士林夜市旁，而夜市本身就是創造力的來源，「夜市的活力，就是我們的靈感，我們希望可以把城市街道的活力帶入建築本身，也希望這座建築的量體變小，好擁抱這座城市，所以把三個劇場放進一個立方體裡，像是把三種菜色放在一個盤子上。」

有趣的是，外界解讀這樣三合一的架構，像是麻辣鴛鴦鍋的鍋子造型，庫哈斯表示，「我們是在設計完之後，看見鴛鴦鍋的圖片，覺得很有趣，還真的有點像，這也創造了和在地的關聯。」庫哈斯也解釋，將建物本體抬高，也是希望附近的街道生活，能成為建物的延伸，「建物本身就像台北市的客廳，四面八方的街道，有一種流動感。」

然而，北藝中心建造過程可說是峰迴路轉，從2012年開始動工，原定2014年完成主體工程，2015年開始試營運，但施作工程延宕，2016年承包商周轉不靈，聲請破產倒閉，各界憂心成爛尾樓，直到台北市政府在2017年3月重新發包後，又2度流標，之後採分項發包，工程預算也從最初的38億元增加到67億元，原本在2021年6月30日竣工，但又遇上本土疫情爆發，停工又復工，直到今年上半年才試營運，如今迎來開幕。

面對這10年的建造過程，希艾萊特持正面態度，他表示，一開始參與這個計劃時，就已下定決心必須花很多時間了解，「遇上困難時不是去反抗，我們的角色是合作者，希望能把想法落實在裡面，並運用獨特性創造台灣特色，過程中OMA北藝中心項目總監林家如、建築師姚仁喜、北藝中心執行長王孟超，都給了我們很多幫助，讓我們更了解台灣情況。」