美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸不滿，連日進行實彈演練，軍演首日甚至有飛彈直接穿過台北上空，引起各界議論。前立委蔡正元指出，有偏藍政治人物質疑此事應該指責解放軍而非總統蔡英文，但他舉例，如果敵軍從頭頂上飛過，海防單位卻不射擊、不攔截，那海防單位的指揮官到底是不挑釁還是準備投降？

蔡正元今（7）日凌晨在臉書表示，若現在的總統還是馬英九，解放軍跨越台海中線演習，綠營一定會罵馬軟弱；如果解放軍進入台灣領海內演習，藍綠都會罵馬英九無能；要是解放軍發射飛彈飛越台北上空，全台都會罵馬英九賣台、甚至要他下台，但現在是蔡英文當總統，全台似乎都在假裝不懂。

「蔡英文輕鬆說句不會挑釁、台灣主權決不退讓，全台就不當一回事！」蔡正元提到，相同的情況下，蔡英文悶聲不響，甚至只輕描淡寫地說幾句話，全台灣的人就不當一回事，也沒人要求她下台，全台似乎都在假裝不懂，他直言當解放軍飛彈越過台北而蔡英文沒有下令攔截時，台灣的主權就已消失了。

讓蔡正元不滿的是，還有人認為此事應該要罵解放軍，卻不認為蔡英文有錯，他舉例，若有一日解放軍直升機從我軍頭頂上飛越而過，而海防部隊就單純用眼睛看著，一槍一砲都不射擊攔截，「這些海防部隊的指揮官是不挑釁還是準備投降？」