今天是24節氣的立秋，氣象專家吳德榮表示，各國模式皆顯示，周一至周三南海的熱帶擾動有逐漸發展成颱風的機率，路徑向東北再轉西北方向朝廣東西南部前進，受其外圍的水氣影響，周一至周三南部有局部陣雨，山區及桃園以南平地有雷陣雨及較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三（10日）熱帶擾動已在廣東省西南部雷州半島附近。各國模式皆顯示，周一至周三熱帶擾動有逐漸發展成颱的機率，應持續觀察。

7日晨真實色雲圖(左圖)顯示，季風環流在南海逐漸成形。歐洲模式850百帕風場模擬圖顯示，周三(10日)熱帶擾動已在雷州半島附近(右圖)。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮表示，明日至周三（8至10日）東南部及恆春半島因熱帶擾動外圍的水氣影響，有局部陣雨，山區及桃園以南平地有局部雷陣雨、有較大雨勢，天氣則持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑。周四至周六（11至13日）天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

至於近日天氣，吳德榮說，今（7日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。