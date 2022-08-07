日本外務省6日發表日美澳三國外長聯合聲明，反對大陸在台灣附近海域展開軍事演訓活動，並指責中方發射飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）。對此，大陸駐日本大使館網站6日晚間發布聲明。

大陸駐日使館發言人表示，連日來，中方就美國眾議院議長裴洛西訪台、訪日做出一系列嚴正表態，其中緣由經緯和是非曲直有目共睹，有關立場得到國際社會絕大多數國家和組織理解支援。

發言人指出，美日澳等國仍執迷不悟，在東亞合作系列外長會期間又發表所謂外長聯合聲明，發出指責中方的噪音，中方對此堅決反對，並表示強烈譴責。

發言人強調，針對裴洛西訪台，中方採取反制行動理所當然。有關軍事演訓公開、透明、專業，合理合法，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力予以懲戒。且中日在有關海域尚未劃界，所謂「中國飛彈落入日方專屬經濟海域」的說法根本站不住腳。

發言人稱，美日澳顛倒黑白，混淆視聽，毫無公理可言。日方渲染操弄，包藏私欲禍心。再次嚴正敦促日方不要玩弄「以台制華」的政治把戲，不要在錯誤的道路上繼續走下去。