男大生超車不慎被輾死 檢:拖板車駕駛"無過失"│中視新聞 20220806

新竹市一名20歲戴姓男大生今年1月與同學結伴，騎機車至苗栗縣後龍鎮遊玩，返家途中行經台61線匝道口，欲超車一輛貨車時不慎自摔，戴男被貨車輾壓傷重不治，事後戴父怒控鄧姓貨車駕駛涉嫌過失致死，苗栗地檢署日前偵結，認定鄧男無過失，予以不起訴處分。

回顧事發過程，戴姓男大生於今年1月10日，與多名同學一同騎車前往後龍好望角遊玩，而返家途中行經台61線的匝道口，一行人見前方有一輛載運怪手的貨車欲超車，而戴男從貨車左側超車時自摔，不慎遭貨車車輪輾過，頭顱破裂傷重不治。

當時，戴男同行的友人當場目擊戴男喪命過程，事發後全蹲坐在路邊驚魂未定，而戴父認為，鄧姓貨車駕駛未禮讓超車，且貨車違規載運超寬且超長貨物，未懸掛警示牌等，怒控鄧男涉嫌過失致死。

苗栗地檢署日前偵結，判定事故發生時，貨車左側並無空間可供超車，但已故的戴男執意自左側超車，機車跨越路面邊線，車輪因行駛於路緣與邊溝蓋落差而重心不穩摔倒，接著被貨車輾過。

檢方認為，雖鄧男有載運過寬過長的挖土機等違規行為，但對於後方的騎士自左後側駛入並超車的行為難以防範，難認鄧男有何過失，且行車事故鑑定會鑑定意見也認定，鄧男無肇因，故予以不起訴處分。