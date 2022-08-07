紐約聯合國總部正在舉行《核武禁擴條約》第十次審議大會，美國代表當地時間4日表示，中國正加速擴張核武庫，並拒絕與美方就核軍控問題展開實質對話。針對美方指控，中國代表丁統兵行使答辯權指稱，抹黑中國不會讓美國變得乾淨，指責中國也不會讓美國變得無辜。

丁統兵表示，中方堅決反對、堅決拒絕美方對中國核政策的無端指責。美方的指責絲毫不會改變這樣一個事實，即美國作為核超級大國，其龐大核武庫仍在威脅全球和地區安全。不僅如此，美方還採取一系列消極政策和行動，系統性地損害全球和地區戰略平衡與穩定。

丁統兵說，拜登政府背棄競選承諾，明確將延續首先使用核武器的政策，這與國際社會期待背道而馳。美方斥資上萬億美元升級「三位一體」核力量，大力發展新型核武器和低當量核武器，降低核武器使用門檻。美方持續推進部署全球反飛彈系統，謀求在歐洲和亞太地區部署陸基中程飛彈。

丁統兵還表示，美方迄今未批准南太平洋、中亞、非洲三個無核區條約議定書，遲遲未向上述無核區國家提供具有法律約束力的安全保證。美方在國外部署核武器，增強所謂延伸威懾，向無核武器國家擴散使用武器級核材料的核潛艇，藉此推動構建極具冷戰色彩的陣營對立和對抗。

丁統兵指出，中國一直將自身核力量規模限制在維護國家安全所需的最低限度，過去沒有、今後也不會參加核軍備競賽。中國擁有核武器的目的是遏制他國對中國使用或威脅使用核武器。任何國家只要不對中國使用核武器，就不應該視中國核力量為威脅，也不應該感到這樣的威脅。

丁統兵最後強調，抹黑中國不會讓美國變得乾淨，指責中國也不會讓美國變得無辜。中方敦促美方按照國際共識，切實承擔起核裁軍特殊、優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅、實質削減核武庫。只有如此，美方才有可能重新取信於國際社會。