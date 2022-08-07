舊金山巨人被傳言可能是兩位美聯球星「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平明年的落腳處。賈吉本季結束後就會成為自由球員，包括原東家洋基與任何球隊都能出手網羅他。大谷預計是在明年夏天的交易截止日前被天使送出，一般認為天使沒有足夠財力留下他。

美媒《The Athletic》引述一位球團高層的看法，「我不認為他會想去東岸。我的直覺是道奇或巨人，但我不認為他會去道奇，因為這會看起來像是他在報復天使。我猜他有可能去西雅圖水手。」

大谷確實偏好美國西區的球隊，這與他的家鄉日本較為接近。道奇與天使都是洛杉磯球隊，當初大谷偏好美聯與小市場球隊而選擇天使。如今大聯盟實行全體DH制度，國聯與美聯已沒有分別，國西名門巨人隊因此成為大谷合適的新東家。

國西本季仍是道奇最強，老二教士隊剛剛才從國民隊換來索托（Juan Soto），可望以肥約將他留住，今年球季之後巨人也非常需要簽下大球星來抗衡這兩隊。賈吉仍有可能被洋基簽回，大谷則是巨人可以全力爭搶的目標。

2017年底的大谷爭奪戰，當時教士、水手、遊騎兵等西區球隊都加入競爭，水手更是擴充簽約金額度來全力爭搶。大谷當時比較想去「沒有日職球星的隊伍」，與日職淵源較深的水手可能因此才搶輸天使。