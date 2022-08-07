4名阿兵哥晚上在營區寢室內用拿撲克牌玩妞妞（賭博的一種），遭輔導員夜間巡邏當場抓包，4人辯稱他們是用撲克牌變魔術，並非賭博，但其他鄰兵表示，當時4人寢室時不時傳出「我妞妞啦，我贏了啦」、「你要給我多少錢，這局你輸多少錢」等，因此法官認定4人確實犯陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，處4人各罰金新臺幣9000元。

據判決書指出，4名陸軍裝甲兵訓練指揮部總隊學員，郭、施、張、邱員，於110年12月晚間10時許，於營區寢室內，以用撲克牌為賭具，以俗稱「妞妞」方式賭博財物，直到輔導隊到寢室實施夜間巡查時，發現當時張員手拿撲克牌在洗牌。邱員將床上零錢拿起放在椅子上，又當場發現撲克牌1副，賭資新臺幣1,851元，便立即通報憲兵隊處理。

4人於調查時一致辯稱，他們只有聚集在寢室聊天而已，並沒有賭妞妞的行為，當時是因為見到最後1張床上放有1副撲克牌，又邱員正在看魔術影片，便以撲克牌當道具，變魔術給大家看，沒多久輔導長就進寢室，說大家在賭博，並將房間內的錢扣押走。

經憲兵隊傳喚其他證人詢問時，其他鄰兵表示，當時4人寢室傳大聲的吵雜聲，還能大聲地聽見，「我妞妞啦，我贏了啦」、「你要給我多少錢，這局你輸多少錢」、「妞妞，我幾點，一點、兩點」、「我妞妞啦，我贏了啦，押兩百、一百直走、四支刀，前面九點後面一對」。由此可見4人討論賭博相當熱烈。

新竹地院法官認為，4人在營區內賭博財物，危害營區內之秩序，有害國軍形象，但考量4人賭博期間不長，且雖當時查扣賭資1,851元，其中1600元是從張男皮包裡查扣，實際賭資僅251元，故4人因犯陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，各處罰金新臺幣9000元，如易服勞役，以新臺幣1000折算1日。緩刑2年。